2018-12-25T14:29:16+03:00
Общество

Мэр Новосибирска завел блог на YouTube

26 декабря он выйдет в прямой эфир и пообщается с горожанами [видео]
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Мэр Новосибирска решил попробовать себя на Youtube.Мэр Новосибирска решил попробовать себя на Youtube.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попробует себя в роли блогера. 26 декабря градончальник презентует свой канал на YouTube, который называется «МЭР_И_Я». Локоть обещает ответить на вопросы горажан в прямом эфире этого канала с 14-00 до 14-30.

- С самого начала работы на посту мэра я уделяю большое внимание общению с горожанами. Для того, чтобы ближе познакомить новосибирцев с мэрией, показать рабочие процессы изнутри, поделиться информацией о том, какую поддержку можно получить от администрации города в простой и понятной форме, мы создали канал «МЭР_И_Я» на YouTube, - объяснил Локоть. - Здесь представлены несколько плейлистов, каждый посвящен определенной тематике, – общегородские мероприятия, интересные новосибирцы, реализующие проекты по улучшению жизни в Новосибирске, еженедельные отчеты о моей работе, видеоинструкции о том, как получить поддержку со стороны мэрии, а также неформальные истории из моей жизни.

"Ну как маленький!": мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал блогером .

Так что, если у вас накопились вопросы к мэру, то не забудьте их задать с 14-00 до 14-30 26 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев
Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной
Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло