Мэр Новосибирска завел блог на YouTube

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-25T14:29:16+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попробует себя в роли блогера. 26 декабря градончальник презентует свой канал на YouTube, который называется «МЭР_И_Я». Локоть обещает ответить на вопросы горажан в прямом эфире этого канала с 14-00 до 14-30.

- С самого начала работы на посту мэра я уделяю большое внимание общению с горожанами. Для того, чтобы ближе познакомить новосибирцев с мэрией, показать рабочие процессы изнутри, поделиться информацией о том, какую поддержку можно получить от администрации города в простой и понятной форме, мы создали канал «МЭР_И_Я» на YouTube, - объяснил Локоть. - Здесь представлены несколько плейлистов, каждый посвящен определенной тематике, – общегородские мероприятия, интересные новосибирцы, реализующие проекты по улучшению жизни в Новосибирске, еженедельные отчеты о моей работе, видеоинструкции о том, как получить поддержку со стороны мэрии, а также неформальные истории из моей жизни.

"Ну как маленький!": мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал блогером .

Так что, если у вас накопились вопросы к мэру, то не забудьте их задать с 14-00 до 14-30 26 декабря.