2018-12-25T12:03:29+03:00
Общество

Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора

Конкурс на должность главного архитектора Новосибирской области проводился в два этапа
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В Новосибирской области назначили нового главного архитектора. Фото: www.nso.ru.В Новосибирской области назначили нового главного архитектора. Фото: www.nso.ru.
Изменить размер текста:

Александр Авсейков назначен заместителем министра строительства региона, главным архитектором Новосибирской области.

— Теперь Авсейков будет руководить направлением деятельности министерства строительства Новосибирской области, а также заниматься урегулированием спорных вопросов в области архитектуры и градостроительства, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

В ведомстве отметили, что главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона, а значит находиться в прямом подчинении у губернатора Андрея Травникова.

Александр Сергеевич Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ, закончил Иркутский политехнический институт по специальности «Архитектура». Он работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» в 90-х годах в Томске, с 1996 по 2007 года был главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 года занимал должность начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца, с октября по декабрь 2018 года работал заместителем директора «Геофонд НСО».

Также Александр Авсейков награжден нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Авсейков женат и воспитывает пятерых детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Мэр Новосибирска завел блог на YouTube
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло
Сотрудников «ИНВИТРО» сократили почти на 100 килограммов
Фальшивый звонок: новосибирец обманул доверчивых горожан на 400 тысяч рублей
«Обещает не шуметь»: избитой сородичами алтайской сове ищут попутчиков до Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 25 декабря дневная температура упадет до минус 32 градусов
Авария в Бердске: температура в квартирах упала до 15 градусов
Астролог рассказала, как загадывать желание на Новый год
С новосибирского автовокзала отменили 29 рейсов из-за 40-градусных морозов
Санта для взрослых: девушки показали, как танцевать в Новый год
«Слишком дорого»: новосибирские общественники попросили губернатора выдавать субсидии на презервативы
«Ты снюхал и скурил все наше счастье»: обращение отца двух сыновей к Элджею стало вирусом в соцсетях
Общественник устроил пикет в 30-градусный мороз против секс-просвета в школе и рэпера Элджея
Среди белого дня: грабитель с ножом забрал серьги и деньги у женщины в лифте дома
Микроминиатюрист запустил миллиметрового Гагарина в космос
Страшная смерть: в сгоревшем доме под Новосибирском погибли женщина и годовалый ребенок
Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя
Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины