Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-25T12:03:29+03:00

Конкурс на должность главного архитектора Новосибирской области проводился в два этапа

Изменить размер текста: A A

Александр Авсейков назначен заместителем министра строительства региона, главным архитектором Новосибирской области.

— Теперь Авсейков будет руководить направлением деятельности министерства строительства Новосибирской области, а также заниматься урегулированием спорных вопросов в области архитектуры и градостроительства, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

В ведомстве отметили, что главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона, а значит находиться в прямом подчинении у губернатора Андрея Травникова.

Александр Сергеевич Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ, закончил Иркутский политехнический институт по специальности «Архитектура». Он работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» в 90-х годах в Томске, с 1996 по 2007 года был главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 года занимал должность начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца, с октября по декабрь 2018 года работал заместителем директора «Геофонд НСО».

Также Александр Авсейков награжден нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Авсейков женат и воспитывает пятерых детей.