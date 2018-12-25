2018-12-25T11:21:40+03:00
Происшествия

Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе

Сегодня днем в Дзержинском районе вспыхнул двухэтажный коттедж
Надежда ЯРКОВА
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Днем в Дзержинском районе загорелся большой коттедж.Днем в Дзержинском районе загорелся большой коттедж.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На улице Волочаевской горит крупный коттедж площадью больше 4000 квадратных метров.

— Горит двухэтажное жилое здание и надворные постройки на улице Волчаевской в Дзержинском районе. Дым виден практически с любой точки на правом берегу. На месте работают пожарные, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что горящий коттедж обрушился, есть риск распространения огня на соседний дом, пожарные вызвали подмогу.

Также присутствующие на месте пожара отмечают, что работе пожарных мешают жильцы дома, которые рвутся в горящий дом. Запрошена помощь полиции.

Черный столб дыма виден со свех сторон на правом берегу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Черный столб дыма виден со свех сторон на правом берегу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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