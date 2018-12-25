2018-12-25T10:15:49+03:00
Общество

«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу

С сегодняшнего дня в Городской клинической больнице скорой помощи №2 вернулись к работе после пожара
Надежда ЯРКОВА
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Больница возобновила свою работу на второй день после пожара. Фото: МЧС по Новосибирской области.Больница возобновила свою работу на второй день после пожара. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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Пожар случился 23 декабря в палате на третьем этаже в хирургическом отделении. Из здания больницы были эвакуированы 52 человека, в том числе 12 лежачих больных. Погиб один человек, который находился в горевшей палате.

Погибший пациент был неизлечим, у него тяжелое заболевание. Возможно, он специально поджег вещи. По другой версии, неаккуратно покурил. Причины пожара выясняют следователи.

— Уже сегодня, 25 декабря Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2 с 12 часов приступила к работе в плановом режиме после пожара. Оперативное возобновление работы медучреждения находится на личном контроле министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова,- отметили в пресс-службе правительства НСО.

На время восстановительных работ потоки скорой помощи по Новосибирску были перераспределены в другие стационары города.

— В настоящий момент ситуация полностью стабилизирована, больница работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются, по итогам будут приниматься дальнейшие решения, — добавил Константин Хальзов.

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