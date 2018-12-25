2018-12-25T09:29:15+03:00
Происшествия

Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги

Инцидент произошел в понедельник, 24 декабря в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Пожилой мужчина выпал из автобуса и попал под его колеса. Фото: МВД по Новосибирской области.Пожилой мужчина выпал из автобуса и попал под его колеса. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Пожилой мужчина остался без части голени из-за наезда пассажирского автобуса, из которого он и выпал.

— 24 декабря в 8:20 утра в Новосибирске 44-летний водитель за рулем рейсового автобуса, ехавшего по маршруту №16, отъезжая от остановки «Площадь Труда» в Ленинском районе, не увидел, как из салона на дорогу выпал 60-летний пассажир и наехал на него, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с ампутацией части голени.

— Сейчас по данному факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.

Мужчине ампутировали часть голени после наезда автобуса. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчине ампутировали часть голени после наезда автобуса. Фото: МВД по Новосибирской области.

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