На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Сегодня, 25 декабря, в новосибирском метрополитене состоялся запуск тематического вагона в честь юбилея Музыкального театра комедии, также он посвящен предстоящему Году театра в России. В открытии нового вагона принял участие министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, чиновники мэрии и актеры.
Торжественное открытие прошло на станции метро "Площадь Гарина-Михайловского".Фото: Даба ДАБАЕВ
— Тематическое оформление вагона посвящено юбилею Музкомедии. На фотографиях в вагоне рассказывается об истории одного из старейших театров города, также есть кадры из спектаклей, — рассказал присутствующий на открытии фотограф «КП»-Новосибирск» Даба Дабаев.
В вагонах есть история о новосибирском музыкальном театре.Фото: Даба ДАБАЕВ
Напомним, 2019 год в России объявлен Годом театра. В Новосибирской области в новом году планируют провести масштабные театральные фестивали. Ледовый городок вокруг главной елки города на площади Ленина также обыгрывает театральную тему.
Вагон украшен фотографиями со спектаклей театра Музкомедии.Фото: Даба ДАБАЕВ