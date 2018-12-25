На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-25T09:02:57+03:00

Запуск тематического вагона с песнями и участием самих актеров театра состоялся на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского»

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Сегодня, 25 декабря, в новосибирском метрополитене состоялся запуск тематического вагона в честь юбилея Музыкального театра комедии, также он посвящен предстоящему Году театра в России. В открытии нового вагона принял участие министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, чиновники мэрии и актеры.

Торжественное открытие прошло на станции метро "Площадь Гарина-Михайловского".Фото: Даба ДАБАЕВ

— Тематическое оформление вагона посвящено юбилею Музкомедии. На фотографиях в вагоне рассказывается об истории одного из старейших театров города, также есть кадры из спектаклей, — рассказал присутствующий на открытии фотограф «КП»-Новосибирск» Даба Дабаев.

В вагонах есть история о новосибирском музыкальном театре.Фото: Даба ДАБАЕВ

Напомним, 2019 год в России объявлен Годом театра. В Новосибирской области в новом году планируют провести масштабные театральные фестивали. Ледовый городок вокруг главной елки города на площади Ленина также обыгрывает театральную тему.