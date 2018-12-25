2018-12-25T06:48:43+03:00
Общество

Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло

Коммунальщики всю ночь устраняли аварию на теплотрассе в Бердске и закончили работы в пять утра 25 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Без тепла в морозы остались 1050 бердчан.Без тепла в морозы остались 1050 бердчан.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из-за коммунальной аварии 1050 бердчан остались в мороз без тепла, отопление в дома вернули сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

— Сегодня в пять утра авария была устранена, в пяти домах температура вернулась в норму. Под угрозой снижения температуры теплоносителя из-за перебоев в работе котельной находились 180 домов. Благодаря оперативной работе экстренных служб аварию на теплотрассе удалось устранить в кротчайшие сроки и не допустить снижения тепла в других домах, -рассказал присутствующий на месте коммунальной аварии заместитель губернатора Сергей Семка.

Напомним, вечером 24 декабря из-за дефекта на теплотрассе в Бердске временно была снижена температура батарей в пяти жилых домах по улице Островского, 101, 101а, 103 и 105 и Карла Маркса, 68, где проживают 1050 человек.

По данным синоптиков, температура воздуха сегодня ночью опускалась до минус 35 градусов, в пригороде до максимальных 42 градусов мороза.

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