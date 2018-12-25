2018-12-25T06:39:56+03:00
Здоровье

Сотрудников «ИНВИТРО» сократили почти на 100 килограммов

Подведены итоги проекта «ИНВИТРО» сокращает объемы»
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Александр Хамидулин награждает победителя - Константина Корнева (справа).Александр Хамидулин награждает победителя - Константина Корнева (справа).
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Подведены итоги проекта «ИНВИТРО» сокращает объемы», в рамках которого сотрудники компании худели под присмотром тренеров, врача и диетолога. 11 сотрудникам «ИНВИТРО» за два месяца в сумме удалось похудеть на 92 килограмма общей массы и 74 - жировой. Каждый в среднем похудел на 8 килограммов.

- Просто заниматься спортом и худеть - это одно, а когда ты видишь изменения организма изнутри - совсем другое, - рассказал Александр Хамидулин, генеральный директор «ИНВИТРО-Сибирь». - Мы постарались подвести главную цель - похудение - под научную базу и выяснили, что ряд наших тестов действительно помогают человеку более эффективно и безопасно заниматься своим телом.

Медицинский контроль осуществляли диетолог Евгения Белюга и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. Спортивную составляющую обеспечили тренеры фитнес-клуба REMIX.

Константин Корнев на тренировке.

Константин Корнев на тренировке.

Победителем стал инженер технической поддержки «ИНВИТРО-Сибирь» Константин Корнев - он сбросил больше всех - 13 килограммов жира. Константин выиграл главный приз - сертификат на приобретение делового костюма от компании «Синар», а также полгода занятий в фитнес-клубе REMIX и сертификат на 3000 рублей в «ИНВИТРО».

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