2018-12-25T06:08:03+03:00
Происшествия

Фальшивый звонок: новосибирец обманул доверчивых горожан на 400 тысяч рублей

Мошенник получил более 400 тысяч от новосибирцев за помощь якобы попавшим в беду родственникам
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец обманом забрал у горожан больше 400 тысяч рублей.Новосибирец обманом забрал у горожан больше 400 тысяч рублей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о серии мошенничеств и теперь оно передано в суд.

— Ранее неоднократно судимый за кражу 37-летний житель Железнодорожного района придумал себе «легкий» вид заработка: он звонил со своего мобильного телефона незнакомым новосибирцам и сообщал им о якобы попавшем в беду родственнике, которому срочно нужны деньги. Потом мужчина договаривался о месте и времени встречи, приходил по указанному адресу и забирал деньги, обещая, что с «родственником» все будет в порядке, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пострадавшими от его обмана по уголовному делу признано 16 новосибирцев в возрасте от 69 до 94 лет. Причиненный им ущерб составил более 430 тысяч рублей.

— Сейчас подозреваемый находится под стражей, — добавили в ведомстве. — Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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