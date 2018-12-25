«Обещает не шуметь»: избитой сородичами алтайской сове ищут попутчиков до Новосибирска
Сова из Бийска ищет неравнодушных водителей, которые могут отвезти ее в ветеринарный центр в Новосибирск и обратно. Помощи просит жительница Алтайского края, приютившая раненую сову у себя.
— Срочно нужна машина доставить неясыть Снежку в центр реабилитации в Новосибирск с Алтайского Края, а точнее с Бийска и в обратную сторону. Снежка будет всю дорогу тихо сидеть в коробочке, обещает не вонять и не шуметь, — написала призыв о помощи в соцсетях подобравшая сову Ольга Авилкина.
Она добавила, что сова ударилась в окно жилого дома и ее побили сородичи. У нее сейчас небольшая черепно-мозговая травма, остальные подробности выяснит только ветеринар-орнитолог.
— К тому же птице очень важно находиться на время реабилитации в просторном вольере, а у меня такого в квартире нет, — добавила девушка.
Если кто-то готов помочь и отвезти сову из Бийска в Новосибирск и обратно, просят звонить на телефон: 8-963-533-66-53.