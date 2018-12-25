Погода на день в Новосибирске: 25 декабря дневная температура упадет до минус 32 градусов

СЕГОДНЯ 03:59 2018-12-25T04:09:05+03:00

Сегодня днем в пригороде температура упадет до минус 35 градусов. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе сохранится аномально холодная погода, местами ожидается понижение температуры до минус 42 градусов.

— Во вторник, 25 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 25-27 градусов, в пригороде может опустится до минус 32 градусов, ночью будет минус 33-35 градусов, в пригороде ожидается понижение до минус 39 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду.

По области также ожидается небольшая облачность, без осадков. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 23-28 градусов, местами до минус 35 градусов, ночная ожидается в пределах минус 32-37 градусов, возможно понижение до минус 42 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную, морозную погоду. Температура днем составит минус 26 градусов, к ночи ожидается понижение до минус 32 градусов. Такая аномально холодная погода продлится до конца недели, ослабление морозов до минус 12 градусов днем ожидается к выходным.