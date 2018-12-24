Авария в Бердске: температура в квартирах упала до 15 градусов

СЕГОДНЯ 22:32 2018-12-24T22:32:05+03:00

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Во время морозов снижена подача тепла в пять домов Бердска. По данным МЧС, авария произошла на теплотрассе, идет срочный ремонт.

- Сигнал об аварии поступил вечером 24 декабря. Подачу тепла временно снизили в пяти домах, где проживают 1050 человек, по улицам Островского, 101, 101 А и 105 и Карла Маркса, 68, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - В настоящее время в жилых помещениях температура составляет плюс 15 градусов при минус 27 градусах на улице.

По данным ведомства, уже закончена сварка, но тепло пока подают «на пониженных параметрах». В МЧС обещают, что ремонт закончится в максимально сжатые сроки.