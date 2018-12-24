Астролог рассказала, как загадывать желание на Новый год

СЕГОДНЯ 19:37 2018-12-24T19:37:37+03:00

Елена Альмах посоветовала, как загадывать желание на Новый год, чтобы они исполнились

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А вы знаете, как загадывать желание на Новый год? Так, чтобы оно обязательно сбылось? Мы попросили на эти вопросы ответить новосибирского астролога Елену Альмах.

- Все мы привыкли писать желания на бумажках, сжигать их под бой курантов и пепел от них высыпать в бокал с шампанским. Но есть более эффективный способ, - считает Светлана. – Можно точно также загадать желание, но при этом положить в бокал камень под названием тигровый глаз.

Еще одно: хозяйка наступающего года - Свинья - любит, чтобы ее почитали. Поэтому не скупитесь на фигурки с ее изображением. Можно даже веселые игрушки в этой тематике на елку повесить или салфетки с изображением свиньи. Это принесет вам удач!

А какие новогодние приметы и способы загадывать желания знаете вы, уважаемые читатели? Ждем ваши комментарии!