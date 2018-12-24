С новосибирского автовокзала отменили 29 рейсов из-за 40-градусных морозов

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-24T18:23:19+03:00

Также спасатели советуют воздержаться от дальних поездок по Сибири

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В Новосибирске отменили 29 автобусных рейсов, об этом сообщает областное Управление МЧС.

— В связи с аномально холодной погодой с минимальными температурами-35ºС и местами сильными морозами -40ºС с автовокзала города Новосибирска было отменено 29 автобусных рейсов, из них по территории Новосибирской области рейсы отменены в поселки Горный, Довольное, Кожевниково, Половинное, Сузун, город Тогучин, а также междугородние рейсы в направлении Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Томска, Ленинск-Кузнецкого, Павлодара, Бийска, Камня-на-Оби, Романово.

Автомобилистов из-за холодов также просят воздержаться от дальних поездок, некоторые участки дорог перекрыты, также возле федеральных трасс сейчас дежурят экипажи МЧС и ГИБДД.

— Задействовано 20 стационарных пунктов обогрева на базе стационарных кафе. Скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения пока не поступало, — добавляют в ГУ МЧС.

Сейчас температура воздуха в самом Новосибирске опустилась до -32 градусов. До 28 декабря синоптики прогнозируют морозы до -40.