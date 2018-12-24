Санта для взрослых: девушки показали, как танцевать в Новый год

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-24T17:40:49+03:00

Настя еще не решила, где отпраздновать Новый год. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/

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Всего неделя осталась до Нового года, а праздничного настроения нет? Как и идеи для танцев на Новый год? Тогда новый ролик новосибирской танцовщицы Насти Мазалюк – то, что точно вас взбодрит. Да и парочку движений вы можете подсмотреть.

В кадре сибирячка вместе с подругой предстала в образе Санта Клауса, танцующего в кроссовках. Курточки девчонкам шить специально не пришлось: купили в магазине. А вот трек - ремикс на знаменитую песню «Jingle Bells» - Настя услышала случайно, и решила записать под него хореографию.

- Само видео мы снимали в новосибирской фотостудии: съемки заняли у нас примерно полчаса, - рассказывает девушка. – Новогоднее настроение у нас, конечно, появилось, а вот с кем я буду праздник встречать, пока еще не придумала.

Подписчики старания девушки оценили:

- Девочки прикольно танцуют, - пишут одни.

- Я в восторге от вас, - признаются вторые.

- Вау, огонь, - восхищаются третьи.

Правда, нашлись и те, кто считает, что Настя плагиатит движения у самой себя.

- Меняется только фон, одежда и твоя подруга. А все остальное одно и тоже, - укоряют девушку комментаторы.

А Настя в шутку отвечает:

- У меня такое часто бывает!