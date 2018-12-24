Санта для взрослых: девушки показали, как танцевать в Новый год
Всего неделя осталась до Нового года, а праздничного настроения нет? Как и идеи для танцев на Новый год? Тогда новый ролик новосибирской танцовщицы Насти Мазалюк – то, что точно вас взбодрит. Да и парочку движений вы можете подсмотреть.
В кадре сибирячка вместе с подругой предстала в образе Санта Клауса, танцующего в кроссовках. Курточки девчонкам шить специально не пришлось: купили в магазине. А вот трек - ремикс на знаменитую песню «Jingle Bells» - Настя услышала случайно, и решила записать под него хореографию.
- Само видео мы снимали в новосибирской фотостудии: съемки заняли у нас примерно полчаса, - рассказывает девушка. – Новогоднее настроение у нас, конечно, появилось, а вот с кем я буду праздник встречать, пока еще не придумала.
Подписчики старания девушки оценили:
- Девочки прикольно танцуют, - пишут одни.
- Я в восторге от вас, - признаются вторые.
- Вау, огонь, - восхищаются третьи.
Правда, нашлись и те, кто считает, что Настя плагиатит движения у самой себя.
- Меняется только фон, одежда и твоя подруга. А все остальное одно и тоже, - укоряют девушку комментаторы.
А Настя в шутку отвечает:
- У меня такое часто бывает!
Девушки показали, как танцевать в Новый год.