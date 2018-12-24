«Слишком дорого»: новосибирские общественники попросили губернатора выдавать субсидии на презервативы
В Новосибирске общественники из организации «У нас на Шлюзе» обратились к губернатору Андрею Травникову с жалобой на дорогие презервативы.
«В данный момент стоимость качественных презервативов составляет порядка восьмисот — девятисот рублей за упаковку 12 штук, и является слишком высокой ценой для большинства молодых людей, что приводит к рисковому поведению», — говорится в письме.
Авторы обращения предлагают или субсидировать продажу презервативов или вообще раздавать их бесплатно через поликлиники.
«По нашему мнению, это поспособстувет снижению заболеваемости ВИЧ», — говорится в письме.
Напомним, Новосибирск — один из лидеров по заболеваемости ВИЧ в России, официально количество жителей, больных этой инфекцией, уже превысило 40 тысяч человек.