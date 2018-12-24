2018-12-24T17:25:38+03:00
Общество

«Слишком дорого»: новосибирские общественники попросили губернатора выдавать субсидии на презервативы

А в идеале раздавать их бесплатно, чтобы уменьшить число ВИЧ-инфицированных
Виктория МИНАЕВА
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Один из рекламных баннеров на улицах Новосибирска.Один из рекламных баннеров на улицах Новосибирска.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске общественники из организации «У нас на Шлюзе» обратились к губернатору Андрею Травникову с жалобой на дорогие презервативы.

«В данный момент стоимость качественных презервативов составляет порядка восьмисот — девятисот рублей за упаковку 12 штук, и является слишком высокой ценой для большинства молодых людей, что приводит к рисковому поведению», — говорится в письме.

Авторы обращения предлагают или субсидировать продажу презервативов или вообще раздавать их бесплатно через поликлиники.

«По нашему мнению, это поспособстувет снижению заболеваемости ВИЧ», — говорится в письме.

Напомним, Новосибирск — один из лидеров по заболеваемости ВИЧ в России, официально количество жителей, больных этой инфекцией, уже превысило 40 тысяч человек.

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