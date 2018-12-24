Общественник устроил пикет в 30-градусный мороз против секс-просвета в школе и рэпера Элджея

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-24T16:38:21+03:00

Православный активист Иван Квасницкий считает, что государство слишком мягко ведет себя в этих вопросах

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В Новосибирске прошел одиночный пикет православного активиста Ивана Квасницкого. Мужчина вышел с плакатом на площадь Ленина, выступая против секс-просвета в школе, а также против некоторых песен популярных рэперов. По его мнению, чиновники должны быть более жесткими в отношении таких рэп-музыкантов, как Элджей.

— Государство пытается покрывать этих нарушителей. Они нарушают российские законы, пропагандируя наркотики, беспорядочные половые связи, матерятся со сцены. Государство предлагает выдавать этим рэперам гранты, обеспечить им господдержку, — рассказал «КП»-Новосибирск» Иван Квасницкий.

Напомним, ранее против песен Элджея выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Я попросил МВД проверить Узенюка на предмет пропаганды наркотиков, — рассказал «КП» Милонов. — Естественно, я говорю это обоснованно — у меня на руках уже есть экспертное заключение, там однозначные выводы. Так что Узенюк должен будет сменить свои беззрачковые глаза на слезы раскаяния, отчаяния, на вопли прощения!