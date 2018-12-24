Среди белого дня: грабитель с ножом забрал серьги и деньги у женщины в лифте дома

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-24T10:58:37+03:00

Грабитель напал на женщину в лифте дома. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.

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В Новосибирске полицейские проверяют задержанного мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

— В 11:35 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в лифте одного из жилых домов Горского микрорайона напал на 60-летнюю женщину. Угрожая ножом, он отобрал у нее золотые серьги и 650 рублей. На место выехала следственного-оперативная группа. Выяснив приметы нападавшего, сотрудники уголовного розыска установили его личность. Потерпевшая женщина опознала его по фотоучетам ранее судимых горожан, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Нападавшим оказался 45-летний житель Ленинского района, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Установив место жительства подозреваемого полицейские задержали его и доставили в дежурную часть.

— Возбуждено уголовное дело по статье — разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия. Проводится расследование, — добавили в ведомстве.

Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Всех пострадавших от его действий, а также располагающих какой-либо информацией о совершении им противоправных действий, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-16-45, 232-27-05, 232-64-81, 232-64-79.