2018-12-24T10:41:40+03:00
Общество

Микроминиатюрист запустил миллиметрового Гагарина в космос

Самый маленький музей в мире побывал на МКС
Татьяна СОЛОВОВА
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Один из главных экспонатов музея - миллиметровый портрет Гагарина.Один из главных экспонатов музея - миллиметровый портрет Гагарина.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Такого точно еще никогда не было: на МКС отправили самый настоящий музей! Правда, на орбите побывали не Мону Лизу или «Чёрный квадрат», а миниатюрный космический музей сибирского Левши Владимира Анискина. В нем есть и четырехмиллиметровые портреты Белки и Стрелки на яблочном зернышке, и миллиметровый портрет Юрия Гагарина золотом на срезе макового зернышка, и малюсенький космический корабль из золота размером всего 0,3 миллиметра.

- Сама идея появилась еще в 2007 году: тогда я изготовил спутник на кончике волоса, и люди стали шутить, мол, хорошо было бы его в космос отправить, - рассказывает Владимир. - А много лет спустя мне помог ее осуществить летчик-космонавт, герой РФ Александр Лазуткин, к которому я обратился: он попросил летчика-космонавта, героя России Олега Артемьева доставить космический музей на борт МКС, что он и сделал.

Так выглядит сам музей Фото: Влад КОМЯКОВ

Так выглядит сам музейФото: Влад КОМЯКОВ

Фото: Влад КОМЯКОВ

Больше всего Владимир переживал за то, как его экспонаты перенесут взлят и посадку, во время которых очень сильная тряска. Но, к счастью, все прошло успешно, и все работы остались в целости.

- А в невесомости на МКС экспонатам уже ничего не угрожало: на них ведь никакие силы уже не действовали, - объясняет Владимир. - На станции их прикрепили к стенке специальными липами, и они там висели.

Портреты Белки и Стрелки среди экспонатов тоже есть. Фото: Влад КОМЯКОВ

Портреты Белки и Стрелки среди экспонатов тоже есть.Фото: Влад КОМЯКОВ

Фото: Влад КОМЯКОВ

Но была другая проблема: вес музея вместе с увеличительным стеклом - 234 грамма, и чтобы конструкция выдержало полет, стекло пришлось оставить.Так что космонавты на МКС пользовались лупой.

В итоге музей сибирского Левши пробыл на станции 196 дней (он прибыл на МКС 23 марта 2018). И совсем скоро космический экспонаты посетители увидят в галерее микроминиатюр «Анискин и микроскоп» в Новосибирске, а затем они на недолгое время переместятся в Музей микроминиатюр «Русский Левша» в Санкт-Петербург.

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