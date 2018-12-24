Страшная смерть: в сгоревшем доме под Новосибирском погибли женщина и годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-24T10:06:58+03:00

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ЧП произошло сегодня в Татарском районе Новосибирской области: на пожаре погибла женщина и годовалый ребенок. Следователи устанавливают обстоятельства смерти людей в сгоревшем доме.

— В понедельник, 24 декабря утром во время тушения пожара в доме в городе Татарске найдены тела 29-летней женщины и ее малолетнего ребенка 2017 года рождения. По данному факту следователи проводят до следственную проверку, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Сейчас следователями и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.