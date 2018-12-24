2018-12-24T09:41:41+03:00
Происшествия

Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя

Двое жителей области обвиняются в покушении на убийство
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчины вызвали такси и напали на водителя. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчины вызвали такси и напали на водителя. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Карасуке Новосибирской области двое мужчин напали на водителя такси, после засунули его в багажник, а машину забрали себе.

— Инцидент случился в пятницу, 21 декабря. В дежурную часть отдела «Карасукский» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя, который рассказал, что двое неизвестных пытались его задушить, после чего положили в багажник, а автомобиль его забрали себе. Через некоторое время полицейские остановили похожую по описанию машину на уже привлекались к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции мужчины признались, что вечером во время совместного распития спиртных напитков им пришла мысль угнать машину. Для этого они вызвали такси и в дороге набросили на шею водителя веревку, попытавшись его задушить. Затем они засунули потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля. Водитель вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию.

— По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье — покушение на убийство, — добавили в ведомстве. — Подозреваемые взяты под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Водитель такси очнулся в багажнике своей же машины. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель такси очнулся в багажнике своей же машины. Фото: МВД по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Среди белого дня: грабитель с ножом забрал серьги и деньги у женщины в лифте дома
Микроминиатюрист запустил миллиметрового Гагарина в космос
Страшная смерть: в сгоревшем доме под Новосибирском погибли женщина и годовалый ребенок
Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины
«Люди замерзают»: электричка с пассажирами встала в лесу в минус 40 из-за сломанных проводов
Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме
Погода на день в Новосибирске: 24 декабря будет аномально холодно до минус 33 градусов
Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков
«Да воздаст вам Господь»: священник с айфоном возмутил прихожан просьбой подарить ему машину
Успеть до часа ночи: работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь
Мэр Новосибирска объяснил, почему в этом году улица Ленина не станет пешеходной
Неравный брак обернулся трагедией: 33-летняя сибирячка порезала ножом мужа-юнца
«Девушка, у вас машина мяукает»: сибирячка приехала на автомойку с котом под капотом
Рассмешу и нагадаю: победителем «Битвы экстрасенсов» стал кавээнщик с шизофренией
«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты
«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон
Сова под наркозом: волонтеры спасают двадцать четвертую за год неясыть
Местами ниже -40: Новосибирск ждет предновогодний «ледниковый период»
Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском
Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности
«У этой косули все будет хорошо»: из Новосибирского зоопарка выпустили на волю олененка
Холодно даже смотреть: Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
«У мужиков бомбануло» - русская Барби раскритиковала мужчин, которые желают дорогих подарков
Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину