Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя
В Карасуке Новосибирской области двое мужчин напали на водителя такси, после засунули его в багажник, а машину забрали себе.
— Инцидент случился в пятницу, 21 декабря. В дежурную часть отдела «Карасукский» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя, который рассказал, что двое неизвестных пытались его задушить, после чего положили в багажник, а автомобиль его забрали себе. Через некоторое время полицейские остановили похожую по описанию машину на уже привлекались к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции мужчины признались, что вечером во время совместного распития спиртных напитков им пришла мысль угнать машину. Для этого они вызвали такси и в дороге набросили на шею водителя веревку, попытавшись его задушить. Затем они засунули потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля. Водитель вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию.
— По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье — покушение на убийство, — добавили в ведомстве. — Подозреваемые взяты под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Водитель такси очнулся в багажнике своей же машины. Фото: МВД по Новосибирской области.