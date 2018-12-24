Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-24T09:41:41+03:00

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В Карасуке Новосибирской области двое мужчин напали на водителя такси, после засунули его в багажник, а машину забрали себе.

— Инцидент случился в пятницу, 21 декабря. В дежурную часть отдела «Карасукский» поступило сообщение от 37-летнего местного жителя, который рассказал, что двое неизвестных пытались его задушить, после чего положили в багажник, а автомобиль его забрали себе. Через некоторое время полицейские остановили похожую по описанию машину на уже привлекались к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции мужчины признались, что вечером во время совместного распития спиртных напитков им пришла мысль угнать машину. Для этого они вызвали такси и в дороге набросили на шею водителя веревку, попытавшись его задушить. Затем они засунули потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля. Водитель вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию.

— По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье — покушение на убийство, — добавили в ведомстве. — Подозреваемые взяты под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.