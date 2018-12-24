Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-24T09:00:48+03:00

Мужчина ушел в лес за елкой и заблудился. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Под Новосибирском спасатели нашли в лесу замерзающего мужчину, который ушел за елкой и заблудился.

— Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря в Куйбышевском районе Новосибирской области. Был объявлен срочный поиск местного жителя, который ушел в лес за елкой и не вернулся. Пропавшего искали местные жители, спасатели и полицейские. В этот же день поздно вечером мужчину все-таки удалось найти в полутора километрах от села Верх-Ича, откуда он вышел. Первыми его нашли местные жители, а спасатели на вездеходе вывезли закоченевшего мужчину из леса и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В поисках участвовали десять человек, привлекались три единицы техники.

Спасатели отметили, что мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается медиками как тяжелое.