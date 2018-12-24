2018-12-24T09:00:48+03:00
Происшествия

Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину

Мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается как тяжелое
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина ушел в лес за елкой и заблудился. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Мужчина ушел в лес за елкой и заблудился. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Под Новосибирском спасатели нашли в лесу замерзающего мужчину, который ушел за елкой и заблудился.

— Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря в Куйбышевском районе Новосибирской области. Был объявлен срочный поиск местного жителя, который ушел в лес за елкой и не вернулся. Пропавшего искали местные жители, спасатели и полицейские. В этот же день поздно вечером мужчину все-таки удалось найти в полутора километрах от села Верх-Ича, откуда он вышел. Первыми его нашли местные жители, а спасатели на вездеходе вывезли закоченевшего мужчину из леса и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В поисках участвовали десять человек, привлекались три единицы техники.

Спасатели отметили, что мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Среди белого дня: грабитель с ножом забрал серьги и деньги у женщины в лифте дома
Микроминиатюрист запустил миллиметрового Гагарина в космос
Страшная смерть: в сгоревшем доме под Новосибирском погибли женщина и годовалый ребенок
Придушили и в багажник: под Новосибирском двое мужчин вызвали такси и напали на водителя
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины
«Люди замерзают»: электричка с пассажирами встала в лесу в минус 40 из-за сломанных проводов
Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме
Погода на день в Новосибирске: 24 декабря будет аномально холодно до минус 33 градусов
Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков
«Да воздаст вам Господь»: священник с айфоном возмутил прихожан просьбой подарить ему машину
Успеть до часа ночи: работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь
Мэр Новосибирска объяснил, почему в этом году улица Ленина не станет пешеходной
Неравный брак обернулся трагедией: 33-летняя сибирячка порезала ножом мужа-юнца
«Девушка, у вас машина мяукает»: сибирячка приехала на автомойку с котом под капотом
Рассмешу и нагадаю: победителем «Битвы экстрасенсов» стал кавээнщик с шизофренией
«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты
«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон
Сова под наркозом: волонтеры спасают двадцать четвертую за год неясыть
Местами ниже -40: Новосибирск ждет предновогодний «ледниковый период»
Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском
Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности
«У этой косули все будет хорошо»: из Новосибирского зоопарка выпустили на волю олененка
Холодно даже смотреть: Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
«У мужиков бомбануло» - русская Барби раскритиковала мужчин, которые желают дорогих подарков
Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину