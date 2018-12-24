2018-12-24T08:28:19+03:00
Общество

«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик

Женщина вылетела на подъездную площадку вместе со входной дверью квартиры, где мужчина продолжил ее бить на глазах у соседей
Надежда ЯРКОВА
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Видео с суровой семейной разборкой попало на камеру, установленную в подъезде дома. Стоп-кадр с видео Mash.Видео с суровой семейной разборкой попало на камеру, установленную в подъезде дома. Стоп-кадр с видео Mash.
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Семейная ссора в одном из подъездов дома в Новосибирске, попавшая на камеру, похожа на кадр из фильма, но к сожалению, это жизнь.

В соцсети попало видео семейной ссоры, снятое видеокамеры в одном из новосибирских подъездов. По динамике и спецэффектам оно не уступит боевику, хотя веселого на нем мало: женщина вылетает в подъезд вместе с выбитой дверью, а муж выходит и добивает ее кулаками уже на лестничной клетке, куда на звуки выбежали люди из соседних квартир.

Пользователи соцсетей хоть и жалеют женщину, но подозревают, что без причины мужчина не стал бы себя так агрессивно вести. Вот что они пишут об увиденном:

— Походу суп пересолила, — делится догадками первый.

— Круто, как в кино, — добавляет второй.

— Мортал Комбаааааат, — сравнивает третий.

— Установщики дверей халтурят, — отмечает четвертый.

-Поднял руку на свою жену — не мужик, а на установщика дверей я бы в суд подал за такое плохое качество установки, — замечает пятый.

Суровая семейная ссора..

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