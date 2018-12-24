«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Сибиряки в костюмах «Бэтменов» были замечены в новосибирской подземке
В новосибирском метро случилось нашествие Бэтменов. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Популярного персонажа комиксов «Бэтмена» можно было встретить в новосибирском метро. Да к тому же и не одного, а целых трех. Фото сразу с несколькими супергероями в костюмах летучих мышей появилось в группе «Мода Новосибирского Метро».
Новосибирцы не упускали шанса сделать фото с супергероями, а пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить по этому поводу. Вот что написали комментаторы:
— Это прямо бэтметро, — отметил один.
— Ну теперь в метро можно ездить спокойно, — добавил второй.