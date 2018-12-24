Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета

СЕГОДНЯ 06:57 2018-12-24T06:58:32+03:00

Самолет до Нижневартовска вылетел из Новосибирска, но был вынужден вернуться из-за шасси

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Следователи проводят проверку по факту посадки самолета Embraer Е 170, летевшего рейсом Новосибирск — Нижневартовск.

— В понедельник, 24 декабря около 8:20 утра по местному времени в аэропорту Толмочево произвел посадку самолет Embraer Е 170. На борту по предварительным данным находилось 4 члена экипажа и 67 пассажиров. Причиной возврата стал сигнал о неубранном после взлета шасси. Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет повреждений не получил.

Сейчас следственная группа осматривает место происшествия, а также устанавливает все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в управлении.