Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
Следователи проводят проверку по факту посадки самолета Embraer Е 170, летевшего рейсом Новосибирск — Нижневартовск.
— В понедельник, 24 декабря около 8:20 утра по местному времени в аэропорту Толмочево произвел посадку самолет Embraer Е 170. На борту по предварительным данным находилось 4 члена экипажа и 67 пассажиров. Причиной возврата стал сигнал о неубранном после взлета шасси. Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СКР.
В ведомстве отметили, что посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет повреждений не получил.
Сейчас следственная группа осматривает место происшествия, а также устанавливает все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в управлении.