За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины

СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-24T06:27:12+03:00

Сегодня утром у большинства новосибирцев машины не завелись. Фото: Надежда ЯРКОВА

В ночь на понедельник температура опустилась ниже минус 40 градусов

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В понедельник утром, 24 декабря водители в Новосибирске массово столкнулись с проблемой — у большинства после аномально морозной ночи не завелись машины.

Сегодня для большинства водителей утро не задалось, поскольку из-за аномальных морозов за ночь большинство авто замерзли. Из-за этого в городе резко подскочил спрос на прогрев авто, в новосибирские сервисы просто невозможно дозвониться, поскольку там постоянно занято из-за большого числа звонков. Когда после часового набора больше десяти служба по отогреву машин в городе удалось дозвониться, корреспонденту «КП» — Новосибирск подтвердили, что сегодня утром число заказов на данную услугу резко возросло.

— Отгорев авто будет стоить 2000 рублей для седана, ожидать около часа, — ответили в одном из сервисов «Отгорев авто Новосибирск».

Отметим, что в обычные дни стоимость такой услуги составляет 1200-1500 рублей, и ожидаемое время прибытия специалистов — около 20 минут.