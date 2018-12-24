За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины
В понедельник утром, 24 декабря водители в Новосибирске массово столкнулись с проблемой — у большинства после аномально морозной ночи не завелись машины.
Сегодня для большинства водителей утро не задалось, поскольку из-за аномальных морозов за ночь большинство авто замерзли. Из-за этого в городе резко подскочил спрос на прогрев авто, в новосибирские сервисы просто невозможно дозвониться, поскольку там постоянно занято из-за большого числа звонков. Когда после часового набора больше десяти служба по отогреву машин в городе удалось дозвониться, корреспонденту «КП» — Новосибирск подтвердили, что сегодня утром число заказов на данную услугу резко возросло.
— Отгорев авто будет стоить 2000 рублей для седана, ожидать около часа, — ответили в одном из сервисов «Отгорев авто Новосибирск».
Отметим, что в обычные дни стоимость такой услуги составляет 1200-1500 рублей, и ожидаемое время прибытия специалистов — около 20 минут.