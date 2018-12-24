2018-12-24T05:47:43+03:00
Общество

«Люди замерзают»: электричка с пассажирами встала в лесу в минус 40 из-за сломанных проводов

Пассажиры просидели в остывающей электричке посреди леса около 30 минут
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиры полчаса сидели в остывающей электричке.Пассажиры полчаса сидели в остывающей электричке.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Люди мерзли в сломанной электричке под Новосибирском, которая остановилась посреди леса.

— У электрички «НовосибирскЧулым» недалеко от Коченево оборвались провода. В лесу стоим уже минут 20, тока нет, вагон остывает, очень холодно, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что электропоезд продолжил движение спустя пол часа после остановки.

Отметим, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня утром, 24 декабря температура воздуха в Новосибирске составила минус 35 градусов, в пригороде возможно понижение до аномальных температур в минус 43 градусов.

Электричка встала посреди леса из-за сломанных проводов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Электричка встала посреди леса из-за сломанных проводов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины
Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме
Погода на день в Новосибирске: 24 декабря будет аномально холодно до минус 33 градусов
Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков
«Да воздаст вам Господь»: священник с айфоном возмутил прихожан просьбой подарить ему машину
Успеть до часа ночи: работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь
Мэр Новосибирска объяснил, почему в этом году улица Ленина не станет пешеходной
Неравный брак обернулся трагедией: 33-летняя сибирячка порезала ножом мужа-юнца
«Девушка, у вас машина мяукает»: сибирячка приехала на автомойку с котом под капотом
Рассмешу и нагадаю: победителем «Битвы экстрасенсов» стал кавээнщик с шизофренией
«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты
«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон
Сова под наркозом: волонтеры спасают двадцать четвертую за год неясыть
Местами ниже -40: Новосибирск ждет предновогодний «ледниковый период»
Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском
Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности
«У этой косули все будет хорошо»: из Новосибирского зоопарка выпустили на волю олененка
Холодно даже смотреть: Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
«У мужиков бомбануло» - русская Барби раскритиковала мужчин, которые желают дорогих подарков
Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину