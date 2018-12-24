«Люди замерзают»: электричка с пассажирами встала в лесу в минус 40 из-за сломанных проводов
Люди мерзли в сломанной электричке под Новосибирском, которая остановилась посреди леса.
— У электрички «Новосибирск — Чулым» недалеко от Коченево оборвались провода. В лесу стоим уже минут 20, тока нет, вагон остывает, очень холодно, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что электропоезд продолжил движение спустя пол часа после остановки.
Отметим, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня утром, 24 декабря температура воздуха в Новосибирске составила минус 35 градусов, в пригороде возможно понижение до аномальных температур в минус 43 градусов.
Электричка встала посреди леса из-за сломанных проводов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»