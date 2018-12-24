Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск» объявили о розыске без вести пропавшего 41-летнего Романа Элерт.
— Сибиряка последний раз видели 13 декабря в Калининском районе Новосибирска. Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, короткие темное-русые волосы, глаза серо-голубые. Был одет в серую вязаную шапку, серый камуфляжный костюм и синие кроссовки, — говорится в ориентировке.
Из особых примет на левой руке у мужчины имеется татуировка «За Вас», на лице много шрамов.
Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Романа, просят звонить на телефоны: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
На левой руке у пропавшего есть татуировака: "За вас". Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».