2018-12-24T05:03:33+03:00
Общество

Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме

Последний раз мужчину видели в Калининском районе 13 декабря
Надежда ЯРКОВА
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О мужчине ничего не известно с 13 декабря. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».О мужчине ничего не известно с 13 декабря. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск» объявили о розыске без вести пропавшего 41-летнего Романа Элерт.

— Сибиряка последний раз видели 13 декабря в Калининском районе Новосибирска. Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, короткие темное-русые волосы, глаза серо-голубые. Был одет в серую вязаную шапку, серый камуфляжный костюм и синие кроссовки, — говорится в ориентировке.

Из особых примет на левой руке у мужчины имеется татуировка «За Вас», на лице много шрамов.

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Романа, просят звонить на телефоны: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

На левой руке у пропавшего есть татуировака: "За вас". Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

На левой руке у пропавшего есть татуировака: "За вас". Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

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