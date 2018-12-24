Погода на день в Новосибирске: 24 декабря будет аномально холодно до минус 33 градусов

СЕГОДНЯ 03:59 2018-12-24T03:59:10+03:00

Неделя начнется с аномального холода, днем будет до минус 37 градусов. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе ожидается аномально морозная погода с понижением температур до 43 градусов мороза.

— В понедельник, 24 декабря будет переменная облачность, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит минус 25-27 градусов, к ночи опустится до минус 31-33 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 37 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по югу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет минус 30-35 градусов, ночная опустится до минус 34-39 градусов, местами возмжно понижение до максимальных минус 43 градусов.

«Яндекс.Погода», несмотря на «арктическое» похолодание обещает новосибирцам сегодня днем небольшой снег. Температура днем будет минус 29 градусов, к ночи похолодает до минус 30 градусов. В последующие дни ожидается спад столь сильных морозов, к концу недели температура вернется к дневным отметкам в минус 9 градусов.