2018-12-24T03:59:10+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 24 декабря будет аномально холодно до минус 33 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в последний понедельник декабря
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Неделя начнется с аномального холода, днем будет до минус 37 градусов.Неделя начнется с аномального холода, днем будет до минус 37 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе ожидается аномально морозная погода с понижением температур до 43 градусов мороза.

— В понедельник, 24 декабря будет переменная облачность, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит минус 25-27 градусов, к ночи опустится до минус 31-33 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 37 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по югу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет минус 30-35 градусов, ночная опустится до минус 34-39 градусов, местами возмжно понижение до максимальных минус 43 градусов.

«Яндекс.Погода», несмотря на «арктическое» похолодание обещает новосибирцам сегодня днем небольшой снег. Температура днем будет минус 29 градусов, к ночи похолодает до минус 30 градусов. В последующие дни ожидается спад столь сильных морозов, к концу недели температура вернется к дневным отметкам в минус 9 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел за елкой и потерялся: новосибирские спасатели нашли в лесу закоченевшего мужчину
«Мортал Комбат»: в Новосибирске семейная ссора, вышедшая за рамки квартиры, напомнила боевик
«Теперь можно ездить спокойно»: новосибирцев повеселили супергерои в костюме летучих мышей в метро
Аварийная посадка: самолет до Нижневартовска вернулся в новосибирский Толмачево после взлета
За ночь околели: новосибирские водители утром массово не смогли завести машины
«Люди замерзают»: электричка с пассажирами встала в лесу в минус 40 из-за сломанных проводов
Лицо со шрамами: в Калининском районе Новосибирска пропал мужчина в камуфляжном костюме
Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков
«Да воздаст вам Господь»: священник с айфоном возмутил прихожан просьбой подарить ему машину
Успеть до часа ночи: работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь
Мэр Новосибирска объяснил, почему в этом году улица Ленина не станет пешеходной
Неравный брак обернулся трагедией: 33-летняя сибирячка порезала ножом мужа-юнца
«Девушка, у вас машина мяукает»: сибирячка приехала на автомойку с котом под капотом
Рассмешу и нагадаю: победителем «Битвы экстрасенсов» стал кавээнщик с шизофренией
«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты
«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон
Сова под наркозом: волонтеры спасают двадцать четвертую за год неясыть
Местами ниже -40: Новосибирск ждет предновогодний «ледниковый период»
Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском
Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности
«У этой косули все будет хорошо»: из Новосибирского зоопарка выпустили на волю олененка
Холодно даже смотреть: Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
«У мужиков бомбануло» - русская Барби раскритиковала мужчин, которые желают дорогих подарков
Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину