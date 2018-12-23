2018-12-23T13:38:47+03:00
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Успеть до часа ночи: работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь

Работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь продлена на час
Надежда ЯРКОВА
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Работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь продлена на час.Работа метро в Новосибирске в новогоднюю ночь продлена на час.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В новогоднюю ночь расписание метро в Новосибирске поменяется: работа метрополитена будет продлена до 1 часа 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. "КП"-Новосибирск" публикует полный график работы вестибюлей метро в новогоднюю ночь. Обратите внимание, что не все выходы будут открыты до часу ночи:

- «Площадь Ленина»: со стороны ул. Орджоникидзе – с 5-45 до 24-00, со стороны мэрии – с 5-45 до 1-00;

- «Красный проспект» – со стороны ул. Крылова – с 7-00 до 22-00, со стороны Дома офицеров – с 5-45 до 1-00;

- «Сибирская» – с 5-45 до 24-00;

- «Заельцовская» – со стороны ДК «Прогресс» – с 5-45 до 24-00, со стороны центра – с 5-45 до 1-00;

- «Гагаринская» – со стороны ул. Кропоткина – с 5-45 до 1-00, со стороны железнодорожной платформы – с 5-45 до 24-00;

- «Октябрьская» – со стороны Шевченковского жилмассива – с 5-45 до 24-00, со стороны ГПНТБ – с 5-45 до 1-00;

- «Речной вокзал» – со стороны железнодорожного вокзала – с 5-45 до 24-00, со стороны ул. Большевистской – с 5-45 до 1-00;

- «Студенческая» – со стороны кинотеатра «Аврора» – с 6-30 до 24-00, со стороны НГТУ – с 5-45 до 2-00;

- «Площадь Маркса» – со стороны ГУМ «Россия» – с 5-45 до 1-00, со стороны ТЦ «Версаль» – с 5-45 до 1-00;

- «Золотая Нива» – со стороны ул. Бориса Богаткова – с 5-45 до 1-00, со стороны ул. Кошурникова – с 5-45 до 24-00;

- «Березовая роща» – со стороны ул. Фрунзе, ул. Красина – с 5-45 до 1-00, со стороны проспекта Дзержинского – с 5-45 до 23-00;

- «Маршала Покрышкина» – со стороны ул. Ольги Жилиной – с 5-45 до 23-00, со стороны ул. Ипподромской – с 5-45 до 1-00;

- «Площадь Гарина-Михайловского» – со стороны вокзала «Новосибирск-Главный» – с 5-45 до 1-00, со стороны гостиницы «Новосибирск» – с 5-45 до 1-00.

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