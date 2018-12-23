Мэр Новосибирска объяснил, почему в этом году улица Ленина не станет пешеходной

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-23T12:22:33+03:00

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В этом году зимний Новосибирск остался без пешеходной улицы. Улица Ленина, о которой жарко спорили сибиряки год назад, не будет перекрыта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему власти приняли такое решение.

— Концепция пешеходной зоны в зимнее или летнее время опирается на инициативу и активность предпринимателей, которые должны по идее развернуть свою деятельность там, получать от нее какую-то прибыль, ее часть тратить на содержание и уборку этой территории, — сказал Анатолий Локоть. — К сожалению, мы не нашли отклика от предпринимателей на этот год. Может быть, условия, которые мы предлагали, не полностью соответствуют и не очень интересные... И мы решили отказаться от пешеходной улицы в этом году. Потому что издержки от перекрывания улица достаточно велики, а вот желающих прийти туда работать и украсить улицу Ленина совсем нет.

При этом деревянные избушки, в которых год назад на Ленина велась торговля, не стоят без дела. Их выставили вокруг главной елки Новосибирска.

— Может быть, в этом качестве они понравятся (горожанам) больше, — надеется Анатолий Локоть.