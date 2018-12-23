Неравный брак обернулся трагедией: 33-летняя сибирячка порезала ножом мужа-юнца

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-23T10:41:09+03:00

Молодой человек попал в больницу, а его супруга – в полицию

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В Новосибирске 19-летний парень едва не погиб после того, как на него напали с ножом. Напала его же супруга – 33-летняя женщина. Об этом ЧП в Ленинском районе Новосибирска сообщает областное управления МВД России.

- 22 декабря в 22.00 в медицинское учреждение был госпитализирован 19-летний житель Ленинского района. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение в грудь. При поступлении мужчина пояснил, что ножевое ранение ему нанесла супруга, - сообщает полиция.

Именно от врачей сотрудники узнали об инциденте. Наряд выехал домой к потерпевшему и там задержали его жену. 33-летняя особой не стала отпираться. Подтвердила, что ранила мужа, а случилось это из-за ссоры.

Сейчас женщина под подпиской, она попала под уголовную статью за причинение тяжкого вреда здоровью.