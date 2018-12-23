«Девушка, у вас машина мяукает»: сибирячка приехала на автомойку с котом под капотом

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-23T08:43:10+03:00

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Необычный случай произошел в городе Искитиме Новосибирской области. Кот забрался под капот машины, чтобы согреться, а в итоге прокатился по городу.

— Я ехала минут семь, приезжаю на автомойку, чтобы авто помыть, а мне говорят: «Девушка, у вас машина мяукает». Открываем капот, а там — он сидит. Даже не шелохнулся, в ответ только «Мяу» сказал, — описала «КП»-Новосибирск» встречу с хвостатым пассажиром хозяйка автомобиля.

Объявление о необычной находке рассмешило пользователей соцсетей.

— Механик, — пишут комментаторы про кота.

— Хозяйка думала, ремень мяукает, — шутят другие.

— Двигатель мощный: 120 лошадей и кот, — подкалывают девушку третьи.

Но животному так и не нашли добрых рук.

— Я целый день искала ему хозяев, но никто не откликнулся, себе оставить не могла, поэтому отвезла кота обратно. Это частный сектор в районе ТЦ «Апельсин». Кот явно домашний, ухоженный, так что надеюсь, он найдет дорогу домой, — говорит девушка.