2018-12-23T08:09:41+03:00
Телевизор

Рассмешу и нагадаю: победителем «Битвы экстрасенсов» стал кавээнщик с шизофренией

Тимофей Руденко стал финалистом 19-го сезона телешоу, в котором участники покупали ответы
Виктория МИНАЕВА
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Тимофей Руденко стал финалистом очередной "Битвы". Фото: bitva-ehkstrasensov.ruТимофей Руденко стал финалистом очередной "Битвы". Фото: bitva-ehkstrasensov.ru
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На ТНТ завершился 19 сезон «Битвы экстрасенсов», победителем стал житель Новосибирской области — 28-летний Тимофей Руденко. Парень позиционирует себя как маг-шизофреник. Якобы «погружаясь» в свою болезнь, он может видеть будущее. Также на шоу Руденко представлен как работник кладбища. Однако, если внимательно посмотреть его биографию, получается, что молодой человек, который родился в новосибирском поселке Колывань, далек от всего мрачного и мистического. Руденко окончил педуниверситет. Со студенчества играл в КВН в команде «Семена моркови», а несколько лет назад пытался прославиться в проекте «Comedy Баттл». Но шутить у него получалось не так ярко, как «предсказывать».

Напомним, недавно бывший сотрудник шоу «Битва экстрасенсов» Олег Лоскутов в эксклюзивном интервью «КП» признался, что придумывал «колдунам» красивые биографии и фишки.

— Нам, редакторам, за слив информации платили руководители «магических центров», которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч, — рассказывал Лоскутов. И обращал внимание на биографию сибирского мага. — Тимофей не новичок на сцене: он когда-то выступал за команду сибирской КВН-лиги, участвовал в Comedy. Но в 2017 году из юмористов подался в экстрасенсы. Как только вышел первый эфир с его участием, Тимофей на своих страницах в соцсетях объявил платный прием. Я позвонил по указанному телефону — оказалось, визит к экстрасенсу стоит 20 тысяч рублей. Думаю, дальше ценник за приемы будет только расти.

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