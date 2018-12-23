«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-23T06:48:43+03:00

Пострадавшая утверждает, что этот человек засунул ее мобильник в попкорн и ушел из кинотеатра.

Под подозрением оказался парень, попавший в камеры наблюдения, его теперь разыскивает новосибирская полиция

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В Новосибирске у девушки украли мобильный телефон. Причем потерпевшая сама не понимает, зачем воришке понадобился именно ее сотовый — Meizu m3 note с разбитым экраном:

— Там, трещины до половины экрана. Честно, не понимаю, зачем он ему, так как нажива составляет копейки, — говорит она.

История произошла в кинотеатре торгового центра «Континент». Телефон был оставлен девушкой на стуле возле туалета, говорит, что просто забыла его там.

— Парень в серой куртке сначала отошел от стула, когда увидел, что идут люди, а потом вернулся и забрал мобильник, сунув его в попкорн. Через минуты три мы вернулись, начали звонить, он отключил уже его, — рассказали «КП»-Новосибирск» потерпевшие подружки. — В итоге, посмотрели по камерам, но догнать его уже не удалось.

Девушки написали заявление в полицию и надеются, что может кто-то узнает подозреваемого этому по фото, которое публикует «Комсомольская правда».