«Он сунул мобильник в попкорн!»: у девушки в кинотеатре украли телефон
В Новосибирске у девушки украли мобильный телефон. Причем потерпевшая сама не понимает, зачем воришке понадобился именно ее сотовый — Meizu m3 note с разбитым экраном:
— Там, трещины до половины экрана. Честно, не понимаю, зачем он ему, так как нажива составляет копейки, — говорит она.
История произошла в кинотеатре торгового центра «Континент». Телефон был оставлен девушкой на стуле возле туалета, говорит, что просто забыла его там.
— Парень в серой куртке сначала отошел от стула, когда увидел, что идут люди, а потом вернулся и забрал мобильник, сунув его в попкорн. Через минуты три мы вернулись, начали звонить, он отключил уже его, — рассказали «КП»-Новосибирск» потерпевшие подружки. — В итоге, посмотрели по камерам, но догнать его уже не удалось.
Девушки написали заявление в полицию и надеются, что может кто-то узнает подозреваемого этому по фото, которое публикует «Комсомольская правда».