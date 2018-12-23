2018-12-23T06:21:41+03:00
Дом. Семья

Сова под наркозом: волонтеры спасают двадцать четвертую за год неясыть

Белоснежная птичка получила перелом крыла, но ветеринары дают оптимистичные прогнозы
Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске спасают сову, у которой сломано крыло. Фото: Центр реабилитации диких животных\https://vk.com/birds54В Новосибирске спасают сову, у которой сломано крыло. Фото: Центр реабилитации диких животных\https://vk.com/birds54
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В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных спасают сову. Это двадцать четвертая неясыть за год, поступившая в этот Центр.

- Наша снежная, богатая на сов в городе, зима, не перестаёт делиться с нами пострадавшими, - сообщает ЦРХП. - Сова была прооперирована. Перелом был крайне сложным - с осколками и смещением как лучевой, так и локтевой костей правого крыла.

Ситуацию осложняла черепно-мозговая травма. Из-за нее операцию перенесли на несколько дней позже, переживая, что птица плохо отреагирует на накроз. Сейчас самый тяжелый период уже позади: операция прошла успешно, сова, как человек, принимает антибиотики и обезбаливающие. Ветеринары дают оптимистичные прогнозы:

- При удачном заживлении, есть вероятность, что уже этим летом птица сможет встать на крыло уже в природе, - надеются в Центре реабилитации диких животных.

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