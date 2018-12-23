2018-12-23T06:01:04+03:00
Общество

Местами ниже -40: Новосибирск ждет предновогодний «ледниковый период»

Синоптики и сотрудники МЧС предупреждают о резком похолодании
Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирск пришли аномальные холода.В Новосибирск пришли аномальные холода.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Синоптики рассказали, какая будет погода на ближайшие дни. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра Новосибирскую область ожидает резкое похолодание. Уже в воскресенье, 23 декабря, температура воздуха может опуститься до -25. И это еще не предел: с понедельник. 24 декабря, в регионе установиться аномально холодная погода.

— В период 24-28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже, — сообщает Гидрометцентр.

В ГУ МЧС по Новосибирской области в эти дни рекомендуют отказаться от долгих прогулок, а также одеваться очень тепло:

— Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Не рекомендуется в морозы носить на теле металлические украшения — кольца, серьги, браслеты. Металл на морозе быстро остывает и при соприкосновении с кожей может привести к обморожению. Не курите на морозе. Курение ухудшает циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми. И не пытайтесь согреться на морозе, выпивая алкоголь. Он вас не согреет, а только создаст иллюзию тепла, — говорят в ГУ МЧС.

По данным Яндекс.Погоды, потепление наступит перед самым праздником. 30 и 31 декабря на улице будет всего -9 градусов.

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