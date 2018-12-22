Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-22T16:14:25+03:00

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В Бердске произошел взрыв. Рвануло в пристройке станции техобслуживания. По предварительным данным, взорвался бензобак микроавтобуса. В результате произошел пожар.

На место происшествия прибыли пожарные, но спасти технику не удалось. Сгорело пять автомобилей. По предварительным данным, это - микроавтобусы Mitsubishi Delica и Toyota Hiace, внедорожник Lexus 470, а также автомобили Toyota Carib и Toyota Exiv.

Причины взрыва бензобака пока не известны.