Пять машин уничтожено взрывом и пожаром под Новосибирском
ЧП случилось ночью в Бердске
Взрывом уничтожено пять машин. ФОТО: vk.com/berdsk_online
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В Бердске произошел взрыв. Рвануло в пристройке станции техобслуживания. По предварительным данным, взорвался бензобак микроавтобуса. В результате произошел пожар.
На место происшествия прибыли пожарные, но спасти технику не удалось. Сгорело пять автомобилей. По предварительным данным, это - микроавтобусы Mitsubishi Delica и Toyota Hiace, внедорожник Lexus 470, а также автомобили Toyota Carib и Toyota Exiv.
Причины взрыва бензобака пока не известны.