Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-22T15:51:57+03:00

Пассажирам авиакомпании «Победа» пришлось ждать вылета с раннего утра и до обеда

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Почти на девять часов задержался вылет самолета из аэропорта Толмачево имени Покрышкина. Борт авиакомпании «Победа» должен был подняться в воздух еще в 7.20, но пассажиров вовремя не отправили в столицу.

В результате «Боинг» вылетел спустя почти девять часов.

Как выяснила прокуратура, задержка была связана с тем, что на земле у самолета обнаружили неисправность. Понадобилось время, чтобы устранить ее.