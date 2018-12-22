Самолет «Новосибирск-Москва» задержался на девять часов из-за неисправности
Пассажирам авиакомпании «Победа» пришлось ждать вылета с раннего утра и до обеда
Самолет вылетел с большой задержкой.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Почти на девять часов задержался вылет самолета из аэропорта Толмачево имени Покрышкина. Борт авиакомпании «Победа» должен был подняться в воздух еще в 7.20, но пассажиров вовремя не отправили в столицу.
В результате «Боинг» вылетел спустя почти девять часов.
Как выяснила прокуратура, задержка была связана с тем, что на земле у самолета обнаружили неисправность. Понадобилось время, чтобы устранить ее.