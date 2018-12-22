2018-12-22T11:33:27+03:00
Дом. Семья

«У этой косули все будет хорошо»: из Новосибирского зоопарка выпустили на волю олененка

Его подобрали люди, испугавшись за его здоровье. Но животное оказалось в полном порядке
Виктория МИНАЕВА
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Косулю выпустили на волю. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. ШилоКосулю выпустили на волю. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило
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В Новосибирском зоопарке выпустили на волю косулю. Олененка привезли в зверинец люди, животное они нашли на окраине Новосибирска и очень испугались: на голове оленя была видна кровь. Косуля осмотрел ветеринар и очень удивил спасителей своим заявлением. Оказалось, олень не нуждался в помощи людей, у него просто были ободраны панты.

— Панты — это растущие, еще не окостеневшие рога. Они нежные, их легко травмировать, — говорит Александр Филиппов, заведующий сектором копытных зоопарка им. Ростислава Шило. — Так как панты активно снабжаются кровью, то даже незначительное повреждение приводит к кровотечению. Это не угрожает жизни животного, но выглядеть может пугающе. Молодому самцу мы панты обработали и несколько дней наблюдали за его состоянием и поведением. Он не отказывался от корма, нормально двигался. И поэтому было решено его выпустить. Мы связались с заказником «Кудряшовский бор». Егеря указали нам место, где лучше всего осуществить выпуск. Так все и сделали. Уверен, что у этой косули все будет хорошо. Освоится на новом месте, встретит сородичей.

Первые шаги на воле: из зоопарка в лес выпустили косулю.

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