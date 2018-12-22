2018-12-22T11:17:19+03:00
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Холодно даже смотреть: Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску

В городе прошла ежегодная акция спортсменов-моржей [фото]
Виктория МИНАЕВА
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Необычный забег прошел в Новосибирске.Необычный забег прошел в Новосибирске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Пока синоптики и МЧС предупреждают новосибирцев об аномальных холодах, по улицам города бегают мужчины в одних трусах и шортах. Никакая температура и предупреждения не могут отменить ежегодной акции моржей: накануне Нового года эти ребята устраивают бодрую пробежку по левобережью Новосибирска. В прошлом году спортсменом и вовсе не повезло: температура была -33! В этом градусник опустился всего до -15.

мороз не пугает этих людей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

мороз не пугает этих людей.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— В этом году теплее, но сильный ветер, поэтому даже более не комфортно было бежать, — рассказал «КП»-Новосибирск» организатор акции Маруд Гасанов. — В забеге участвовали 9 человек, среди нас была одна девушка — Аня.

Забег закончился нырянием в прорубь. Согревала участников необычной акции мобильная баня.

На это холодно даже смотреть! Фото: Андрей КОПАЛОВ

На это холодно даже смотреть!Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Комфортней всего купаться, когда на улице в районе минус 20-25, но сейчас теплее и ветер. Купаться с ветром всегда прохладнее на порядок, чем без ветра. Сразу все схватывает, особенно руки. Хорошо, что приобрели баню, грелись в ней, — добавил Мурад.

С наступающим Новым годом! Фото: Андрей КОПАЛОВ

С наступающим Новым годом!Фото: Андрей КОПАЛОВ

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