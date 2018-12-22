«У мужиков бомбануло» - русская Барби раскритиковала мужчин, которые желают дорогих подарков
Русская Барби пустилась в очередную перепалку с незнакомцами из интернета. Все началось с того, что девушка предложила обсудить новогодние подарки для мужчин.
«Я пока не готова опускаться до пены для бритья и носков», - написала Юлия Кригера и предложила поговорить о достойных подарках.
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Посыпались предложения. Один из собеседников написал в комментариях, что подарком мог бы стать спорткар. Такая идея возмутила сибирячку с кукольной внешностью.
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«Милые мои мальчики, уважающий себя мужчина никогда не принял бы такой подарок, потому что он в первую очередь сам их себе делает, а ваши фантазии о том, как было бы здорово это получить от девушки, только лишний раз вас унижают», - заявила Барби.
«Мой мужчина при любых обстоятельствах сможет заработать деньги» - русская Барби ответила на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Напомним, что девушка не впервые делает эпатажные высказывания. До этого она, например, говорила, что никогда не вышла бы замуж за мужчину, сидящего в социальных сетях. А перепалки в интернете ее, похоже, только забавляют.
Юлия Кригер – сибирячка с кукольной внешностью – не первый раз рассказывает про идеального мужчину.Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
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