Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-22T08:10:09+03:00

Как повел бы себя на пресс-конференции с главой государства? На этот вопрос депутат и спортсмен ответил в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

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Александр Карелин дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». У депутата Государственной Думы спросили, какой вопрос он задал бы на пресс-конференции с Владимиром Путиным.

«Я дал бы ему возможность отдохнуть» - Александр Карелин о пресс-конференции с Путиным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 00:00 00:00

- Откуда у него столько сил? Жить в этом напряжении трансформаторной будки, когда на входа - огромное по силам и возможностям напряжение, и на выходе ждут от тебя только судьбоносных решений. Именно решений, не объяснений, - сказал Александр Александрович.

Впрочем, сразу после этого Карелин уточнил, что и об этом бы не стал спрашивать президента.

- Исходя из напряжения, которое для меня очевидно, я бы, вообще, не стал ему вопросы задавать. Я бы на эти полторы минуты лучше дал бы ему возможность отдохнуть, - сказал депутат.