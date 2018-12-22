2018-12-22T08:10:09+03:00
Общество

Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину

Как повел бы себя на пресс-конференции с главой государства? На этот вопрос депутат и спортсмен ответил в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Карелин дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». ФОТО: Константин Круглянский.Александр Карелин дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». ФОТО: Константин Круглянский.
Изменить размер текста:

Александр Карелин дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». У депутата Государственной Думы спросили, какой вопрос он задал бы на пресс-конференции с Владимиром Путиным.

«Я дал бы ему возможность отдохнуть» - Александр Карелин о пресс-конференции с Путиным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

00:00
00:00

- Откуда у него столько сил? Жить в этом напряжении трансформаторной будки, когда на входа - огромное по силам и возможностям напряжение, и на выходе ждут от тебя только судьбоносных решений. Именно решений, не объяснений, - сказал Александр Александрович.

Впрочем, сразу после этого Карелин уточнил, что и об этом бы не стал спрашивать президента.

- Исходя из напряжения, которое для меня очевидно, я бы, вообще, не стал ему вопросы задавать. Я бы на эти полторы минуты лучше дал бы ему возможность отдохнуть, - сказал депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП погибла девушка, новосибирская полиция пытается установить ее личность
Переплата – на 27%: новосибирский Департамент по тарифам уличили в попытке завысить коммунальные платежи
«Главное - чтобы вода не расплескалась»: Анатолий Локоть рассказал, как воспринимает мемы о себе
Погода на день в Новосибирске: 22 декабря - метель и заносы на дорогах
Жгу, тушу, сушу: тренер по ушу выпускает забавные календари с летающими воинами
Пельмени морозит: новосибирцев рассмешил автомобиль с пакетом на дворниках
«А вещь-то дизайнерская»: человек с яичницей на ботинках рассмешил пассажиров метро
Волшебная шляпа: моржиху Тику в новосибирском дельфинарии научили колдовать
Счастливое число: в Новосибирске построят 13 детских садов за три года
Разрисован и забыт: мэрия Омска раскритиковала пешеходный переход в центре Новосибирска
В школе под Новосибирском меняли окна, а рухнула стена: следователи возбудили уголовное дело
В три раза дороже: новосибирские такси резко подняли цены из-за пробок и морозов
«Дверь заблокировалась»: двухлетний ребенок оказался заперт в заведенной машины
Выпотрошил «свинью»: новосибирцу пришлось разбить копилку, чтобы погасить долг по кредиту
Потрясла хвостом: звезда тверка восхитила иностранцев танцем русалочки
Северные олени, балерины и толпа Дедов Морозов в минус 30: в Новосибирске открыли главную елку
Mercedes с «начинкой»: семейная пара развозила героин по городу и попалась полиции
«Помогите, дышать нечем»: в утреннем пожаре спасли 15 жильцов девятиэтажки и погиб человек
Погода на день в Новосибирске: 21 декабря будет изморозь и дымка
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов