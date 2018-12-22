Александр Карелин рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину
Александр Карелин дал интервью в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». У депутата Государственной Думы спросили, какой вопрос он задал бы на пресс-конференции с Владимиром Путиным.
«Я дал бы ему возможность отдохнуть» - Александр Карелин о пресс-конференции с Путиным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
- Откуда у него столько сил? Жить в этом напряжении трансформаторной будки, когда на входа - огромное по силам и возможностям напряжение, и на выходе ждут от тебя только судьбоносных решений. Именно решений, не объяснений, - сказал Александр Александрович.
Впрочем, сразу после этого Карелин уточнил, что и об этом бы не стал спрашивать президента.
- Исходя из напряжения, которое для меня очевидно, я бы, вообще, не стал ему вопросы задавать. Я бы на эти полторы минуты лучше дал бы ему возможность отдохнуть, - сказал депутат.