2018-12-22T07:41:52+03:00
Происшествия

В ДТП погибла девушка, новосибирская полиция пытается установить ее личность

Авария произошла после полуночи
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В ДТП погибла девушка. ФОТО: МВД.В ДТП погибла девушка. ФОТО: МВД.
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Девушка погибла в ДТП, но ее личность не установлена.

Авария произошла ночью – в 00.20, на улице Ватутина. По данным областного управления МВД России, столкнулись две машины: «Ниссан Примера» и «Тойота Пробокс».

- От полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Тойота Пробокс» - неустановленная женщина около 25-30 лет. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров автомобиля «Тойоты Пробокс» - молодой человек и девушка в возрасте 23 лет, - сообщает ведомство.

Обращался к медикам и еще один пассажир – 26-летний парень из «Ниссан Примера». Но у него все оказалось в порядке. Врачи осмотрели молодого человека и отпустили домой.

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