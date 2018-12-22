2018-12-22T06:42:41+03:00
Общество

Переплата – на 27%: новосибирский Департамент по тарифам уличили в попытке завысить коммунальные платежи

Чиновники использовали в расчетах ложные данные. Из-за этого потребители могли сильно потерять в деньгах
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Вывоз мусора мог оказаться дороже.Вывоз мусора мог оказаться дороже.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В России меняется система оплаты за вывоз мусора. В Новосибирской области цена составит 92 рубля 42 копейки с человека в месяц. Как сообщил Радио «Комсомольская правда» источник в органах власти, тариф мог быть заметно выше.

Оказывается, рассчитывая стоимость услуги, областной Департамент по тарифам использовал неправильные данные. А именно – ложные показатели по объему отходов. В результате тариф был необоснованно завышен.

Незаконную цену вскрыла прокуратура, и делом занялся суд. Он согласился, что тариф рассчитан не верно.

- Он был завышен на 27%, - сообщил Радио «Комсомольская правда» информированный источник.

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