2018-12-22T04:06:49+03:00
Общество

«Главное - чтобы вода не расплескалась»: Анатолий Локоть рассказал, как воспринимает мемы о себе

Мэр Новосибирска дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мэр Новосибирска дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Мэр Новосибирска дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» мэр Новосибирска дал интервью. Очередной вопрос касался интернет-шуток о главе города.

Анатолий Евгеньевич периодически становится героем мемов. Ведущий напомнил, в частности, давнюю историю, когда Локоть проверял качество дороги, везя на капоте машины стакана с водой. Это был один из поступков, давших повод для юмора.

Глава города сказал, что на мемы реагирует спокойно.

- Если народу нравится, значит это - интересно. На самом деле, я с юмором отношусь. Я не отношусь к тем чиновникам, которые слишком несут свою персону, боясь ее расплескать. Вот вода из станка не должна расплескиваться на новой дороге - это абсолютно точно. А в остальном, я с пониманием к сатире отношусь, к легкому стебу. Лишь бы это кого-то не оскорбляло лично, - сказал в эфире Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть часто заставляет интернет говорить о себе. Фото: Артем СКАТОВ.

Анатолий Локоть часто заставляет интернет говорить о себе. Фото: Артем СКАТОВ.

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