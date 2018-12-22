«Главное - чтобы вода не расплескалась»: Анатолий Локоть рассказал, как воспринимает мемы о себе
В эфире Радио «Комсомольская правда» мэр Новосибирска дал интервью. Очередной вопрос касался интернет-шуток о главе города.
Анатолий Евгеньевич периодически становится героем мемов. Ведущий напомнил, в частности, давнюю историю, когда Локоть проверял качество дороги, везя на капоте машины стакана с водой. Это был один из поступков, давших повод для юмора.
Глава города сказал, что на мемы реагирует спокойно.
- Если народу нравится, значит это - интересно. На самом деле, я с юмором отношусь. Я не отношусь к тем чиновникам, которые слишком несут свою персону, боясь ее расплескать. Вот вода из станка не должна расплескиваться на новой дороге - это абсолютно точно. А в остальном, я с пониманием к сатире отношусь, к легкому стебу. Лишь бы это кого-то не оскорбляло лично, - сказал в эфире Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть часто заставляет интернет говорить о себе. Фото: Артем СКАТОВ.