Погода на день в Новосибирске: 22 декабря - метель и заносы на дорогах
Лютые морозы чередуются в Новосибирске с относительной «оттепелью». На 22 декабря синоптики прогнозируют щадящую температуру: -13 -15 градусов.
Однако на улицах будет не очень комфортно.
«Днем местами небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица», - предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.
При этом в ближайшие дни температура может сильно упасть.
«В период 24-28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже», - говорят синоптики.
Призывают к осторожности и спасатели.
«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей», - предупреждает областное управление МЧС России.