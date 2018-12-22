2018-12-22T00:14:02+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 22 декабря - метель и заносы на дорогах

Синоптики призывают к максимальной осторожности
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирск готовится к сильным морозам.Новосибирск готовится к сильным морозам.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Лютые морозы чередуются в Новосибирске с относительной «оттепелью». На 22 декабря синоптики прогнозируют щадящую температуру: -13 -15 градусов.

Однако на улицах будет не очень комфортно.

«Днем местами небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица», - предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

При этом в ближайшие дни температура может сильно упасть.

«В период 24-28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже», - говорят синоптики.

Призывают к осторожности и спасатели.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей», - предупреждает областное управление МЧС России.

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