2018-12-21T14:57:35+03:00
Общество

Жгу, тушу, сушу: тренер по ушу выпускает забавные календари с летающими воинами

В соцсетях оценили работы сибирского фотографа
Александра БРУНЯ
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В центре развития ушу «Архат» стараются сделать календарь не только красивым, но и интересным. Фото: Сергей СуховейВ центре развития ушу «Архат» стараются сделать календарь не только красивым, но и интересным. Фото: Сергей Суховей
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К Новому году многие компании и клубы стараются выпустить свой календарь… И у Центра развития ушу «Архат» каждый раз получается очень интересный дизайн. Мы предлагаем вам посмотреть подборку изображений за разные годы, в ожидании нового календаря от ушуистов на 2019 год.

— Хотелось, чтобы у клуба была своя фишка. И календарь — это то, что мы можем подарить спортсменам, коллегам, друзьям. Их делаю я. Они должны быть красивыми и интересными. Пробовали многое. Все говорят, что самый удачный календарь «СУШУ по жизни», — рассказал «КП»-Новосибирск» Сергей Суховей, тренер по ушу, фотограф.

Календарь центра за 2014 год - самый популярный. Фото: Сергей Суховей

Календарь центра за 2014 год - самый популярный. Фото: Сергей Суховей

Для календаря всегда выбирается одно изображение, но зато какое! Коллаж, объединяется одной идеей.

Летающие войны — тренеры центра «Архат». Календарь за 2013 год. Фото: Сергей Суховей

Летающие войны — тренеры центра «Архат». Календарь за 2013 год. Фото: Сергей Суховей

— Нужно немножко сойти с ума, включить ассоциации, можно отталкиваться от игры слов. Например, «с Ушу по жизни» получилось СУШУ, — объяснил Сергей.

Календарь за 2017 год. Фото: Сергей Суховей

Календарь за 2017 год. Фото: Сергей Суховей

— Основная тема ушу — это баланс и гармония, — отмечает тренер и фотограф.

Основная тема ушу — это баланс и гармония. Календарь за 2018 год. Фото: Сергей Суховей

Основная тема ушу — это баланс и гармония. Календарь за 2018 год. Фото: Сергей Суховей

— Летающих людей снимаем по-разному. Иногда они прыгают, иногда их держим, — раскрывает секреты съемок Сергей.

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