Пельмени морозит: новосибирцев рассмешил автомобиль с пакетом на дворниках
В группе «Инцидент Новосибирск» появилась фотография машины, на задних дворниках которой висит целлофановый пакет. Ситуация показалась подписчикам группы смешной, люди сразу же начали предполагать, откуда на автомобиле взялся кулек с непонятным содержимым.
— Жена борщ положила, — шутят одни.
— Пельмени морозит к Новому году, — поддерживают вторые.
— Это же Дед мороз подарочки везет, — иронизируют третьи.
— Да он просто номер закрывает, — уверяют четвертые.
— Мне кажется, человек просто неудачно припарковался, вот ему мусор и повесили, — предполагают пятые.
А как думаете вы, уважаемые читатели, какая был предыстория у этой фотокарточки? Оставляйте свои комментарии под этой заметкой.