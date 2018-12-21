Пельмени морозит: новосибирцев рассмешил автомобиль с пакетом на дворниках

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-21T14:38:51+03:00

В соцсетях люди строят догадки о причинах появления на машине такого «аксессуара»

Изменить размер текста: A A

В группе «Инцидент Новосибирск» появилась фотография машины, на задних дворниках которой висит целлофановый пакет. Ситуация показалась подписчикам группы смешной, люди сразу же начали предполагать, откуда на автомобиле взялся кулек с непонятным содержимым.

— Жена борщ положила, — шутят одни.

— Пельмени морозит к Новому году, — поддерживают вторые.

— Это же Дед мороз подарочки везет, — иронизируют третьи.

— Да он просто номер закрывает, — уверяют четвертые.

— Мне кажется, человек просто неудачно припарковался, вот ему мусор и повесили, — предполагают пятые.

А как думаете вы, уважаемые читатели, какая был предыстория у этой фотокарточки? Оставляйте свои комментарии под этой заметкой.