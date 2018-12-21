«А вещь-то дизайнерская»: человек с яичницей на ботинках рассмешил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-21T13:24:44+03:00

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Фотография девушки в необычных ботинках появилась в паблике Вконтакте «Мода Новосибирского метро». Обувь с нестандартным принтом (ощущение, что кто-то решил приготовить на ботинках яичницу) привлекла внимание пассажиров, люди начали делать шуточные предположения о том, как глазунья могла стать частью модного образа.

— Как это случилось? — задаются вопросом одни.

— Похоже, кто-то ее обидел, — предполагают вторые.

— Не ясно, девушка это или парень, хотя при таком раскладе уже точно девушка, — шутят третьи.

— Как ей не холодно в них, — недоумевают четвертые, намекая на 30-градусные морозы в Новосибирске.

Но нашлись и те, кто разбирается в модных трендах, и смогли оценить выбор обуви девушки.

— Вот мы тут ржем, а вещь-то дизайнерская, такие в Питере десять тысяч стоят, — отмечают в комментариях.